Prabowo Sebut Pakistan Akan Kirim Ahli Kesehatan ke Indonesia

jpnn.com, ISLAMABAD - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Pakistan akan mengirimkan dokter hingga ahli bidang kesehatan lainnya ke Indonesia untuk mendukung sektor kesehatan di dalam negeri.

Menurut dia, saat ini Indonesia sangat membutuhkan dokter dalam jumlah yang cukup banyak.

Hal itu dikatakan Prabowo dalam pernyataan bersama dengan PM Pakistan Shehbaz Sharif di Islamabad, Selasa (9/12) kemarin.

"Kami memiliki kebutuhan besar untuk dokter dan dokter gigi. Dan saya sedang memulai program besar-besaran di bidang pendidikan (kesehatan),” ucap Prabowo.

“Jadi bantuan Pakistan akan sangat strategis dan krusial bagi kami. Kami sangat menghargainya," lanjutnya.

Prabowo juga telah menginstruksikan menteri-menterinya agar kerja sama antara Indonesia dan Pakistan di bidang kesehatan ataupun bidang lainnya dapat dilaksanakan secepatnya.

“Saya juga telah memberikan instruksi kepada para menteri saya agar mempercepat penyeimbangan kembali hubungan dagang kita secara praktis, dalam langkah-langkah nyata,” kata dia.

Adapun, dia menyebutkan bahwa Indonesia dan Pakistan memiliki nilai-nilai dan kepentingan yang sama dalam berbagai aspek.