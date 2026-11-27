Prabowo Sebut Polri Bangkit, Puji Kapolri Suyudi yang Belum Genap 2 Bulan Menjabat
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dinilainya mulai menunjukkan kebangkitan.
Dia menilai perubahan suasana di tubuh kepolisian sudah dirasakan masyarakat dan bangsa Indonesia.
Apresiasi itu disampaikan Prabowo dalam acara “Pemusnahan Barang Bukti Narkoba 601,7 Ton dan Pengungkapan Penipuan Daring Jaringan Internasional”, di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, pada Kamis (26/11).
“Saya kira seluruh negara dan bangsa sekarang merasakan suatu suasana yang baru, suatu yang saya rasakan kebangkitan kembali Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ucap Prabowo.
Prabowo bahkan menyoroti masa jabatan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang saat itu disebutnya belum genap dua bulan, tetapi telah menunjukkan sejumlah prestasi dan kerja keras jajaran kepolisian.
“Dan dalam waktu yang relatif singkat, saya kira beliau menjabat belum sampai dua bulan. Belum dua bulan, kan? Iya, 1 Oktober kalau tidak salah, ya. Kurang dari dua bulan,” kata dia.
Eks Menteri Pertahanan itu mengaku bangga dapat hadir langsung menyaksikan berbagai prestasi dan kerja keras Polri.
Dia mengaku memiliki harapan besar terhadap institusi kepolisian agar menjadi lembaga yang hebat dan unggul.
Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dinilainya mulai menunjukkan kebangkitan.
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