Prabowo Sebut Program MBG Beri Makan Setara 7 Singapura Setiap Hari

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dia mengonfirmasi pernyataan Chairman Forbes Media Steve Forbes bahwa MBG adalah program skala besar yang setara dengan memberi makan tujuh kali wilayah Singapura.

Hal itu dikatakan dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di St. Regis Jakarta, pada Rabu (15/10).

“Sampai beberapa jam yang lalu, kami sudah memiliki 11.900 dapur. Dan hari ini kami memberi makan 35,4 juta orang. Ya, dan itu setara dengan tujuh Singapura,” ucap Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa ide program ini lahir dari pengalamannya berkeliling daerah selama masa kampanye, ketika dia melihat langsung kondisi anak-anak yang kekurangan gizi.

“Anak laki-laki yang saya kira berusia empat tahun ternyata sepuluh tahun. Anak perempuan yang saya kira lima tahun ternyata sebelas tahun. Saya melihat langsung stunting, kekurangan gizi, dan kemiskinan,” jelasnya.

Prabowo menegaskan pentingnya menjaga standar keamanan pangan yang tinggi dalam program tersebut.

“Bahkan satu pun kejadian tidak bisa diterima. Kami bertekad untuk membuatnya sedekat mungkin dengan nol kesalahan,” kata dia.