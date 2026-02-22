menu
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Prabowo Senang Mahkamah Agung AS Membatalkan Tarif Impor Donald Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Presiden RI Prabowo Subianto, dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC, Kamis (19/2). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto merespons terkait Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif impor Presiden AS Donald Trump.

Prabowo mengatakan, pemerintah Indonesia menghormati politik dalam negeri Amerika Serikat dan siap menghadapi berbagai kemungkinan.

"Kami siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kami hormati politik dalam negeri Amerika Serikat," ujar Prabowo menjawab pertanyaan wartawan di Washington DC, Amerika Serikat, dikutip Minggu (22/2).

Prabowo menjelaskan tarif respirokal 10 persen, maka akan menguntungkan Indonesia.

"Saya kira ya menguntungkan lah. Kami siap untuk menghadapi segala kemungkinan," ujar Prabowo.

Diketahui, Mahkamah Agung AS memutuskan untuk membatalkan beberapa kebijakan tarif global Donald Trump.

Mahkamah Agung AS, dengan hasil pemungutan suara 6-3, memutuskan Donald Trump tidak berwenang untuk memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Namun, tak lama Trump mengumumkan adanya “tarif impor global” sebesar 10 persen setelah putusan MA tersebut.

