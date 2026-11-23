Prabowo Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR, Pemilihan Dijadwalkan 11 Desember
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan berkas usulan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan Wapres sisa masa jabatan 2024–2029 kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Penyerahan berkas tersebut berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (23/11/2026) sore
Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo menyerahkan langsung dokumen berisi usulan nama cawapres kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Kepala Negara hadir didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sejumlah pimpinan MPR dan pimpinan DPR RI, di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, turut hadir menyambut kedatangan Presiden
Dalam agenda itu, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sejumlah pimpinan MPR dan DPR turut hadir menyambut kedatangan kepala negara.
Setelah menerima usulan tersebut, MPR akan memeriksa kelengkapan persyaratan kedua kandidat sebelum menentukan pilihan melalui sidang paripurna.
MPR telah menjadwalkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pada Jumat, 11 Desember 2026.
Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk mengisi kekosongan jabatan Wapres periode 2024-2029.
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