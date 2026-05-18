Prabowo Serahkan Sederet Alutsista ke TNI, Pesawat Tempur hingga Rudal

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista baru kepada TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin (18/5).

Penyerahan itu terdiri dari enam pesawat tempur Dassault Rafale, satu unit Airbus A400M MRTT, dan empat pesawat Falcon 8X.

Lalu, dua radar Ground Control Intervention (GCI) GM403 lengkap dengan rudal Meteor dan Smart Weapon Hammer

Pantauan JPNN.com di lokasi, Prabowo melakukan prosesi penyiraman bagian depan pesawat yang dilanjutkan dengan penyerahan kunci.

Prabowo mengatakan bahwa penambahan alutsista itu untuk menambah kekuatan pertahanan negara.

“Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent,” ucap Prabowo di lokasi.

“Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” lanjutnya.

Menurut dia, saat ini kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, sehingga pertahanan menjadi syarat utama untuk stabilitas.