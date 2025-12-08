Prabowo Setujui Anggaran Rp 60 Juta Per Rumah untuk Korban Banjir & Longsor di Sumatra

menu
Presiden Prabowo Subianto saat rapat penanganan bencana di Aceh, pada Minggu (7/12). Foto: Dokumentasi Tim Presiden Prabowo

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp 60 juta per rumah untuk membantu para korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, mengganti hunian mereka.

“Ini hunian tetap anggaran Rp 60 juta cukup?” tanya Prabowo saat saat rapat penanganan bencana banjir bandang dan longsor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, TNI-Polri di Aceh, Minggu (7/12).

Kepala BNPB Letjen Suharyanto pun menuturkan bahwa anggaran itu cukup.

“Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang bapak,” kata dia.

Suharyanto menuturkan bahwa itu diberikan untuk masing-masing korban terdampak tanpa perlu relokasi.

Mereka pun bisa menambahkan dengan biaya pribadi.

“Mungkin punya keluarga di kampung punya anak yang punya gaji mau menambah bisa, Bapak,” tuturnya.

Suharyanto juga melaporkan bahwa hingga saat ini, rumah masyarakat yang rusak akibat bencana itu mencapai 37.546 hunian.

