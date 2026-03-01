menu
Prabowo Siap Memfasilitasi Mediasi Iran-AS-Israel, Simak Kalimatnya

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (27/2/2026). (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Wakil Presiden)

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto disebut bakal memfasilitasi dialog antara Iran-Amerika Serikat-Israel yang saat ini terlibat konflik.

Seperti diketahui, Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan udara terkoordinasi ke sejumlah target strategis di Iran pada Sabtu (28/2) pagi.

“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak,” tulis akun resmi X Kementerian Luar Negeri RI, pada Sabtu (28/2) malam.

“Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” lanjutnya.

Indonesia sendiri sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.

Peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia.

“Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi,” ujar Kemlu.

Indonesia pun kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

