Prabowo Soroti Ancaman Siber dan Disinformasi, Gema Goeyardi Bicara Cognitive Warfare

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa ancaman terhadap Indonesia, saat ini tidak lagi hanya berbentuk serangan fisik. Ancaman juga berkembang ke ruang siber dan informasi melalui disinformasi serta berita bohong yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam amanat Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat karakter ancaman terhadap negara turut berubah.

“Sekarang ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang. Melalui siber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh,” ujar Prabowo.

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Prabowo juga menekankan bahwa perang modern tidak selalu hadir dalam bentuk konflik fisik. Karena itu, TNI dituntut terus beradaptasi, meningkatkan kemampuan, dan menguasai perkembangan teknologi untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman baru.

Peringatan tersebut sejalan dengan pandangan Asst. Prof. Dr. Gema Goeyardi, Founder dan CEO Astronacci International, mengenai cognitive warfare.

Dalam video di kanal YouTube Astronacci berjudul “BAHAYA NASIONAL!! Kita sedang PERANG COGNITIVE”, Gema menjelaskan bahwa peperangan informasi dapat menyasar persepsi dan cara masyarakat memahami suatu informasi.

Menurut Gema, media sosial dan telepon seluler dapat menjadi arena penyebaran narasi yang memengaruhi persepsi publik.

Potongan informasi, framing, algoritma media sosial, hingga konten yang memicu emosi dapat memperbesar polarisasi apabila diterima tanpa proses verifikasi.