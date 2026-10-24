Prabowo Soroti Aturan 2 Hektare, Pakar Tekankan Kesiapan Revisi

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum lingkungan Sadino menekankan pentingnya kesiapan pelaksanaan revisi aturan pembukaan lahan dengan cara membakar, mulai dari penyelarasan regulasi hingga dukungan bagi masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan penegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai perlunya koreksi aturan yang memberikan ruang pembakaran lahan hingga dua hektare.

Dalam dialog dengan akademisi mengenai penanganan lahan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Prabowo menyoroti peraturan daerah yang masih membuka ruang pembakaran lahan. Presiden mempertanyakan kemampuan mengendalikan api apabila kebakaran meluas.

Presiden Prabowo menuturkan bahwa masih terdapat sejumlah peraturan daerah di tingkat kabupaten yang memberikan ruang untuk pembakaran lahan hingga dua hektare. Menurut Presiden Prabowo, ketentuan tersebut dapat menjadi celah yang menyulitkan pengendalian apabila kebakaran meluas.

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Pakar hukum lingkungan Sadino mendorong revisi aturan pembukaan lahan dengan cara membakar untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), disertai penyelarasan regulasi, dukungan bagi masyarakat, serta penegakan hukum yang objektif.

Menurut Sadino, evaluasi perlu mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya agar kebijakan pengendalian karhutla dapat diterapkan secara konsisten.

“Apabila regulasi diperbarui, peraturan yang lama juga harus disesuaikan,” kata Sadino dalam podcast Forest Insights Indonesia bertajuk “Aturan Bakar Lahan Mau Diubah? Ini yang Harus Disiapkan Pemerintah” pada 16 Oktober lalu.

Sadino menilai perubahan aturan perlu disiapkan melalui kajian yang menyeluruh dengan memperhatikan persoalan penerapannya di lapangan. Ketidakselarasan antara undang-undang dan peraturan pelaksanaan, menurut dia, dapat menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum.

Sadino juga menekankan perlunya kejelasan kebijakan mengenai pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar. Apabila pengecualian tetap dipertahankan, persyaratan dan pelaksanaannya perlu diperjelas serta disertai penegakan hukum yang lebih tegas.