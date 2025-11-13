Prabowo Subianto Diminta Turun Tangan untuk Kembalikan STY ke Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa kembali membawa Shin Tae-yong kembali melatih Timnas Indonesia.

Politikus partai Gerindra, Andre Rosiade menilai bahwa mengembalikan pria berakronim STY merupakan langkah yang rasional dan efisien.

“STY sudah memahami kultur dan kondisi sepak bola Indonesia. Secara hitungan, mengembalikannya juga lebih efisien dari sisi anggaran,” ujar ayah dari Azizah Salsa.

Senada dengan Andre, pakar komunikasi politik yaitu Effendi Gazali juga sepakat jika juru taktik asal Negeri Ginseng tersebut kembali ke Tanah Air.

Alumni Cornell University itu mencontohkan bahwa Arab Saudi bisa mengembalikan Herve Renard yang sebelumnya digantikan Roberto Mancini.

Pelatih asal Prancis itu bahkan bisa kembali mengantarkan tim berjuluk Elang Hijau tersebut kembali berlaga di Piala Dunia 2026 setelah terseok-seok di babak kualifikasi.

“Bisa saja ada pihak-pihak terdekat yang ‘membisikkan’ kepada presiden untuk memperhatikan kondisi sepak bola Indonesia terkini.”?

“Herve Renard saja bisa kembali ke Arab Saudi setelah sebelumnya digantikan dengan Roberto Mancini. Kenapa itu tidak dilakukan Indonesia,” ujar dosen pascasarjana ilmu komunikasi Universitas Indonesia tersebut.