JPNN.com » Nasional » Istana » Prabowo Subianto Terkejut Mengetahui Polisi Lindas Driver Ojol saat Tangani Demo

Prabowo Subianto Terkejut Mengetahui Polisi Lindas Driver Ojol saat Tangani Demo

Prabowo Subianto Terkejut Mengetahui Polisi Lindas Driver Ojol saat Tangani Demo
Petugas kepolisian saat mengamankan demonstrasi yang juga melibatkan ojol di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku sangat terkejut mengetahui tindakan petugas Brimob Polri yang melindas seorang pengendara driver ojol Affan Kurniawan Kamis kemarin.

Affan tewas ditabrak kendaraan taktis Brimob di lokasi demo yang mulai ricuh dan memanas, Kamis malam.

"Sekali lagi saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan," ujar Prabowo dalam keterangan pers berupa tayangan video di YouTube pada Jumat (29/8).

Presiden Prabowo menegaskan sudah memerintahkan pada jajarannya agar insiden tersebut diusut secara tuntas dan transparan serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab.

"Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya. (flo/jpnn)

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pada jajarannya agar usut secara tuntas dan transparan peristiwa tewasnya driver ojol Affan Kurniawan.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

