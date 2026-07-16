Prabowo Subianto untuk Indonesia Raya

jpnn.com - Saya tertawa membaca sebuah meme yang sedang ramai berseliweran di media sosial.

Bunyinya: "Prabowo bersama: Jaksa + TNI. Jokowi bersama: Polri + KPK. Rakyat bersama: Damkar. Hidup Damkar!!"

Saya tertawa—lalu tawa itu perlahan berubah getir.

Sebab meme yang paling lucu selalu meme yang paling jujur.

Di balik kelakarnya, meme itu adalah potret faktual tentang bagaimana rakyat membaca peta kekuasaan hari ini: institusi-institusi penegak hukum dipersepsikan telah terbelah menjadi faksi-faksi, berbaris di belakang dua kutub kekuasaan.

Sementara rakyat—yang tidak kebagian tempat di barisan mana pun—hanya bisa berpelukan dengan pemadam kebakaran, satu-satunya aparat berseragam yang dianggap masih tulus menolong tanpa bertanya kau berdiri di kubu mana.

Meme ini harus dibaca sebagai alarm, bukan hiburan. Ia menggambarkan potensi friksi masa depan politik Indonesia yang mengerikan.