Prabowo Sudah Pelototi Beban Utang Kereta Cepat Whoosh

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan atensi terhadap polemik beban utang dari Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung.

Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang menggunung ini.

“Jadi tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut dikutip Jumat (17/10).

Baca Juga: Melihat Lagi Proyek Kereta Cepat Whoosh yang Meninggalkan Utang Segunung

Luhut menuturkan, Presiden Prabowo Subianto juga akan membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang Whoosh.

Luhut memastikan pelunasan utang KCIC tidak membutuhkan bantuan tambalan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.

Terkait skema pembayaran, Luhut mengatakan penyelesaian utang KCIC akan menggunakan skema restrukturisasi, meski ia belum memastikan sumber dana untuk membayar utang. Dia pun terbuka dengan opsi membayar utang dengan dividen BUMN.

Saat ini Luhut mengaku telah berkoordinasi dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani.