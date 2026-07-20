Prabowo Sudah Terima Nama Calon Jampidsus, Pengganti Febrie Adriansyah Segera Diumumkan
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan nama pengganti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang sebelumnya dijabat Febrie Adriansyah sudah diterima Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, usulan nama pengganti itu sudah diterima sejak beberapa hari yang lalu.
Hal itu dikatakan Prasetyo sebelum Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (20/7).
“Secara resmi Jaksa Agung telah mengirim surat kepada Bapak Presiden mengenai usulan pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri,” jelas Pras kepada wartawan.
Pras menyebutkan saat ini nama yang diusulkan tersebut sedang diproses oleh Tim Penilai Akhir (TPA).
“Sudah diproses sesuai dengan mekanisme melalui nama istilahnya TPA, dan insyaallah dalam beberapa hari ini sudah akan selesai,” kata dia.
Nantinya, keputusan mengenai pengisi jabatan tersebut akan ditandatangani oleh Prabowo.
Sebelumnya, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menerima surat pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jampidsus pada Sabtu (11/7).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan nama pengganti Jampidsus Febrie sudah diterima Presiden Prabowo Subianto
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Praktisi: Penyitaan Kafe de'Clan & Rumah di Sentul Langgar Hak Konstitusi
- Warning dari Istana untuk Hotman: Jangan Kaitkan Presiden Prabowo dengan Kasus Febrie
- Bumi Hangus
- Gerindra Tepis Hotman: Presiden Tak Pernah Intervensi Hukum
- Chandra Soroti Omongan Hotman Paris yang Bawa-Bawa Presiden di Kasus Febrie
- Ingatkan Hotman Paris, Pemuda Muhammadiyah: Cukup Bela Klien, Tak Perlu Bawa-Bawa Presiden