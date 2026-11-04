Prabowo Tahu Disadap dari Laporan Kapolri Jenderal Suyudi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengetahui dirinya disadap oleh tersangka Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan penyadapan tersebut diketahui Prabowo setelah dirinya diberi tahu oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

“Apakah Presiden tahu peristiwa ini? Sudah tentu Presiden tahu karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau,” ucap Yusril di Trinity Tower, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/11).

Menurut dia, penyadapan merupakan hal besar yang harus dilaporkan kepada Prabowo oleh bawahannya.

“Apa pun hal-hal yang penting yang terjadi di negara ini ya tentu kami melapor kepada Presiden, kecuali hal-hal kecil yang kami bisa tangani sendiri ya kami selesaikan,” kata Yusril.

Eks Menteri Sekretaris Negara itu bilang hingga saat ini belum diketahui alasan penyadapan tersebut dilakukan. Polisi disebut masih terus melakukan penyidikan.

Baca Juga: Bareskrim Tetapkan LSP Jadi Tersangka Penyadapan Terhadap Presiden

“Presiden memerintahkan untuk mengambil satu langkah hukum yang tegas sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, dan penyidikan dilakukan betul-betul secara objektif terhadap siapapun yang diduga bersalah, ya sekarang seperti itulah yang sudah dilakukan,” kata Yusril.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang tersangka kasus penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta illegal access.