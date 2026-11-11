Prabowo Tak Menolak Wapres Mundur, tetapi Gibran Memohon Diberi Kesempatan, Oalah

jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah Presiden Prabowo Subianto menolak niatan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dalam pertemuan Selasa pagi (10/11/2026).

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niatan pengunduran diri tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan (Gibran mundur) tersebut," kata Prasetyo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Prasetyo menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran juga meminta kesempatan kepada Presiden untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," tuturnya.

Sebelumnya, Prasetyo menyampaikan bahwa Gibran mengajukan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam pada Selasa (10/11) pagi.

Niatan pengunduran diri tersebut disampaikan Wapres di tengah dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," katanya.