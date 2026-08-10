Prabowo Tak Suka Pertamina & PLN Punya Banyak Anak dan Cucu

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait pembenahan tata kelola perusahaan negara.

Dia memerintahkan pengurangan lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.

Hal tersebut dibahas saat dirinya memanggil sejumlah menteri termasuk Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri ke Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu (9/8) kemarin.

“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” ucap Sekretaris Kabinet Teddy Indra dalam keterangannya.

Penyederhanaan struktur tersebut diarahkan untuk menciptakan BUMN yang lebih lincah dan produktif.

Dengan rantai birokrasi yang lebih pendek, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus menjaga efisiensi perusahaan negara.

“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” katanya.

Selain itu, Prabowo juga membahas agenda ketahanan energi. Dia menerima laporan perkembangan Program Mandatori B50 atau biodiesel 50 persen serta kesiapan infrastruktur menuju penerapan mandatori bioetanol.