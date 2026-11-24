jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Presiden RI Prabowo Subianto untuk situasi saat ini memang menginginkan sosok Menko PMK Sugiono sebagai Wapres RI.

"Presiden dalam situasi ini memang terkesan inginkan Sugiono," kata dia melalui layanan pesan, Selasa (24/11).

Dari situ, kata Dedi, Prabowo mengusulkan nama Sugiono bersama Mentan Andi Amran Sulaiman ke MPR.

Diketahui, Prabowo pada Senin (23/11) ini menyerahkan surat pengusulan dua nama cawapres atas nama Amran dan Sugiono ke MPR.

Posisi Wapres RI kosong setelah pejabat sebelumnya Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti.

Menurut Dedi, nama Sugiono sulit terpilih sebagai Wapres RI jika nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut diusulkan oleh Prabowo.

"Berisiko jika memasukan nama Dasco dalam usulan," ujarnya.

Dedi mengatakan Dasco dalam peta politik terkini, bakal mudah mengusai MPR dan terpilih sebagai Wapres RI jika diusulkan Prabowo