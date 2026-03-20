Prabowo Takbiran di Sumut, Rayakan Lebaran di Aceh

Presiden Prabowo Subianto soal ketahanan pangan Indonesia. Foto: dok. Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan Lebaran Idulfitri 2026 di provinsi Aceh, pada Sabtu (21/3) besok.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Prabowo juga akan melaksanakan takbiran di Sumatera Utara.

"Iya betul, Pak Presiden akan malam takbiran di Sumatera Utara dan InsyaAllah akan Salat IdulFitri di Aceh besok pagi,” kata Teddy dalam keterangannya, Jumat (20/3).

Adapun, pemerintah resmi menetapkan Idulfitri 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026, melalui sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama.

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemantauan hilal dan perhitungan astronomi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.

Meski terdapat perbedaan penetapan di sebagian kalangan, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan saling menghormati dalam merayakan hari kemenangan. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

