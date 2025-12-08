Prabowo Tambah Anggaran Bantuan Daerah Terdampak Bencana di Sumatra, Per Kabupaten/Kota Rp 4 Miliar

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran bantuan untuk daerah terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Sebanyak 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana itu akan mendapatkan tambahan anggaran bantuan masing-masing Rp 4 miliar.

Presiden mengambil keputusan itu setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan bahwa anggaran belanja tak terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota tiga provinsi itu berada dalam kondisi tipis karena sudah akhir tahun.

Dalam rapat penanganan bencana di Aceh, Mendagri Tito menjelaskan bahwa meski pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan pangan, BBM, dan beras dalam skala besar, daerah tetap kekurangan dana untuk keperluan mendesak yang langsung dibutuhkan masyarakat di pengungsian.

Kebutuhan mendesak itu termasuk popok bayi dan pembalut yang biasanya dimintakan warga kepada pemerintah kabupaten/kota.

“Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah,” kata Mendagri Tito.

Dia menjelaskan bahwa sejumlah provinsi di luar Sumatra sudah menyalurkan dukungan antardaerah Rp 34 miliar, termasuk bantuan Rp 3 miliar ke Lhokseumawe.

Namun, ternyata bantuan itu belum cukup karena fiskal daerah sangat terbatas.