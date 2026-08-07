Prabowo Tambah Anggaran Rp 4 Triliun untuk Pendanaan Riset BRIN
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan tambahan anggaran Rp 4 triliun untuk pendanaan riset BRIN.
Hal itu dia katakan seusai agenda pertemuan Prabowo dengan periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di halaman Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (6/8).
“Beliau memang tidak memberikan statement secara eksplisit terkait dengan soal pendanaan riset, akan tetapi beliau sudah memberikan policy akan ada tambahan empat triliun dana riset,” kata Arif.
Menurut dia, saat ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sedang menyusun proposal dan proporsi anggaran sebesar Rp 1 triliun.
“Jadi, kami sekarang sudah menyampaikan proposal tersebut untuk tambahan Rp 1 triliun dana riset untuk menghasilkan yang tadi sudah disampaikan,” kata dia.
Adapun, BRIN terus memperkuat riset dan inovasi di bidang teknologi strategis, mulai dari teknologi nuklir hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Arif Satria menambahkan lembaganya kini tengah fokus mengembangkan teknologi-teknologi maju yang diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dalam dua hingga tiga dekade mendatang. (dit/jpnn)
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Presiden Prabowo Subianto memberikan tambahan anggaran Rp 4 triliun untuk pendanaan riset BRIN.
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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