Prabowo Tandatangani Keppres Pemberhentian Listyo dari Jabatan KSP

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Pemberhentian itu terkait dengan ditetapkannya Listyo sebagai tersangka kasus penyadapan terhadap Prabowo.

“Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” ujar Prasetyo di Istana Negara pada Rabu (4/11).

Selanjutnya, Prabowo akan menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

“Untuk sementara beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI Aryo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Kesekretariatan Kepresidenan,” tuturnya.

Politikus Partai Gerindra itu memastikan bahwa pelayanan terhadap masyarakat tidak akan berkurang sama sekali.

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Dia mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses-proses penyadapan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

"Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir bahwa ini dilakukan tentunya oleh beberapa oknum-oknum tertentu,” tuturnya.