Prabowo: Tanggul Laut Pantura untuk Selamatkan 50 Juta Penduduk

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali mengungkapkan rencana besar pemerintahannya untuk membangun tanggul laut raksasa sepanjang 535 kilometer di pantai utara (Pantura) Jawa.

Tanggul laut ini disebut untuk melindungi sekitar 50 juta penduduk dari ancaman kenaikan air laut yang makin nyata.

"Dan bila perlu di tempat lain. Kita juga sudah mulai persiapan untuk membangun 535 kilometer panjang tangguh laut di pantai utara Jawa. Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk," ucapnya saat Sidang Kabinet setahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Negara, Senin (20/10).

Menurut dia, ancaman perubahan iklim sudah di depan. Kenaikan permukaan air laut terjadi setiap tahun, dan kawasan Pantura sebagai pusat aktivitas ekonomi, industri, pertanian berada dalam risiko serius.

"Air laut naik 5 cm setahun. Jadi, harus segera kita selamatkan ini. Karena di Pantai Utara Jawa ini, ini juga kalau tidak salah industri kita ada di situ," kata dia.

Selain kawasan industri, sawah-sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional juga terancam jika tanggul laut tidak segera dibangun.

Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa.

"Dan puluhan ribu hektare sawah-sawah yang subur juga di situ harus kita selamatkan,” tuturnya.