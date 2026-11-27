jpnn.com, JAKARTA - Revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi, serta penguatan kesejahteraan dan penataan guru menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.

Dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/11), Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintah sepanjang 2026 serta rencana penguatan program pendidikan pada tahun-tahun mendatang.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci bagi masa depan bangsa.

Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan perlu didukung oleh sarana pembelajaran yang memadai, pemanfaatan teknologi, serta guru yang kompeten dan sejahtera.

“Hanya dengan pendidikan bangsa Indonesia sungguh-sungguh akan menjadi bangsa yang merdeka,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya, Kamis (26/11).

Salah satu capaian yang disampaikan Presiden adalah perbaikan hampir 70 ribu sekolah hingga akhir 2026.

Pemerintah juga menyiapkan perbaikan 100 ribu sekolah pada tahun berikutnya sebagai bagian dari upaya memperbaiki kondisi sarana pendidikan di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa perbaikan sekolah masih perlu dilanjutkan karena masih banyak sekolah yang membutuhkan perhatian.