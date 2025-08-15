Prabowo Targetkan 4 Ribu Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Kuliah di Luar Negeri pada 2026

jpnn.com - Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pendidikan di 2026.

Salah satunya, untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi mahasiswa Indonesia yang akan melanjutkan kuliah di luar negeri.

Hal itu dia sampaikan saat pidato dalam paparan RAPBN 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/8).

“Kami dorong LPDP untuk menyiapkan mahasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik di dunia,” ucap Prabowo.

“Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4 ribu mahasiswa,” kata dia.

Beasiswa LPDP itu disebut untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global.

“Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang, sains, teknologi, enginering dan matematik,” tuturnya.

Selain itu, eks Menteri Pertahanan itu bilang bahwa tunjangan profesi guru, untuk ASN dan non-PNS, maupun guru di daerah disiapkan secara memadai.