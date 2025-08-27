Prabowo Targetkan Bangun 500 RS Berkualitas Tinggi dalam 4 Tahun

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun 500 rumah sakit (RS) berkualitas di berbagai daerah hingga 2029 mendatang.

Menurut dia, pembangunan 500 RS itu demi memperkuat layanan kesehatan nasional bagi seluruh warga negara.

Hal itu dikatakan saat Prabowo meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional RS Pusat Otak Nasional (PON) Mahar Mardjono, Jakarta Timur, pada Selasa (26/8).

“Saya juga target dalam 4 tahun ini harus membangun 500 rumah sakit di setiap kabupaten yang kualitasnya sangat tinggi,” ucap Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas menjadi faktor penting untuk menyelamatkan pasien, terutama yang mengidap penyakit kritis seperti stroke.

Ketua Umum Partai Gerindra itu bilang warga tidak boleh terlambat mendapatkan penanganan sehingga berakhir fatal.

“Tadi dikatakan kalau kena stroke (waktu emas untuk menyelamatkan) 3 jam. Kalau dapat pelayanan 3 jam, selamat bisa aktif kembali. Lewat 5 jam, terapinya lama bisa jadi beban bagi keluarga,” tuturnya.

Prabowo yakin dengan kemauan yang kuat dari Menteri Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait lainnya, rencana membangun 500 rumah sakit berkualitas tersebut bisa diwujudkan.