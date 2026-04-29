Prabowo Targetkan Tambah Papan Interaktif Digital di Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus memperbaiki akan menambah papan interaktif digital (PID) untuk seluruh sekolah di Indonesia.

Saat ini, masing-masing sekolah setidaknya memiliki satu PID dan Prabowo akan mengupayakan agar tiap sekolah ditambah tiga sampai empat PID lagi.

Hal itu dia katakan usai meninjau langsung hasil revitalisasi SMAN 1 Cilacap di Desa Donan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4).

Baca Juga: Prabowo Sebut Perbaikan Rumah Pakai Genteng dari Olahan Sampah Bisa Hemat Rp 5 Juta

“Saya ingin semua ruang kelas punya layar digital, smartboard. Sekarang baru satu per sekolah, ada yang dua. Berarti target kita masih tiap sekolah mungkin tiga, empat lagi. Tahun ini kita perjuangkan tiga tambahan ke seluruh Indonesia,” ucap Prabowo

Menurut dia, PID bisa mendorong kegiatan belajar mengajar (KBM) yang lebih interaktif dan mudah diakses baik oleh siswa maupun guru.

Nantinya, silabus serta materi pembelajaran akan disimpan dalam format digital, sehingga bisa dipelajari kapan saja.

“Dengan demikian interaktif, silabus-silabus ada di software, membantu semua. Kalau murid atau guru ingin ulangi-ulangi bisa setiap saat diulangi pelajaran,” jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyiapkan penguatan kualitas pengajaran melalui sistem terpusat yang melibatkan tenaga pengajar terbaik.