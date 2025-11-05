Prabowo Tegaskan Bakal Bertanggung Jawab Bayar Utang Whoosh

menu
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab soal polemik pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Dia meminta PT Kereta Api Indonesia tidak perlu khawatir karena tujuannya untuk melayani rakyat.

“Kami berjuang untuk rakyat. Teknologi, semua sarana, itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia,” ujar Prabowo di kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11).

“Jadi, saya sekarang tanggung jawab untuk itu,” lanjutnya.

Prabowo mengaku sudah mempelajari masalah utang dan pembiayaan operasional Whoosh.

Menurut perhitungannya, Indonesia masih sanggup untuk membayar.

“Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti utang itu, Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kami hitung, enggak ada masalah itu,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengatakan pemerintah tidak boleh menghitung untung-rugi dalam menyediakan transportasi umum yang layak untuk warga.

