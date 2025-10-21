Prabowo Tegaskan Para Pejabat Harus Pakai Mobil Maung: Saya Gak Mau Tahu
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo memerintahkan kepada jajarannya agar menggunakan mobil yang diproduksi oleh PT Pindad, yakni Maung.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin
"Sebentar lagi saudara-saudara harus pakai Maung (mobil,red) semua. Saya enggak mau tahu," ungkap orang nomor satu di RI itu.
Dia menjelaskan untuk kendaraan lain bisa digunakan pada saat hari libur. Ya, pada saat saya enggak panggil kau bolehlah kau pakai mobil itu," tutur Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa pemerintah telah memulai langkah awal untuk menghadirkan mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun mendatang.
"Saudara-saudara belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang," katanya.
Prabowo mengatakan pemerintah telah menyiapkan alokasi dana dan lahan untuk pembangunan pabrik yang akan memproduksi kendaraan dalam negeri.
Saat ini, tim pengembang disebut tengah bekerja menyiapkan hal tersebut.
