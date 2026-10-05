Prabowo Tegaskan TNI yang Hebat Utamakan Prestasi, Bukan Senioritas

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Tentara Nasional Indonesia yang hebat ialah TNI yang mengutamakan prestasi, bukan sekadar senioritas, agar kekuatan militer RI itu makin kokoh.

Prabowo juga menekankan supaya sistem di TNI tidak bertumpu pada loyalitas yang sempit, misalnya hanya mengutamakan salah satu angkatan.

"Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sekadar senioritas," kata Prabowo.

Presiden Prabowo menyampaikan itu dalam amanatnya saat upacara Hari Ulang Tahun ke-81 TNI di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Jakarta, Senin (4/10).

Prabowo juga menyatakan bahwa prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut dia, kerja sama itu juga mencakup dengan para gubernur, bupati, camat, kepala desa, hingga kepala suku.

Lebih lanjut Prabowo mengharapkan kekuatan dan kemampuan TNI bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah.

Mantan Danjen Kopassus itu meminta TNI turut membantu mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat.