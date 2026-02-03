Prabowo Tegur Bali soal Sampah, Ribuan TNI-Polri Langsung Bergerak

jpnn.com - BALI - Sebanyak 2.500 personel gabungan TNI, Polri, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, masyarakat, komunitas lingkungan, hingga pelajar membersihkan sampah di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (3/2).

Itu terjadi hanya satu hari setelah Presiden Prabowo menegur pimpinan daerah di Bali, terkait persoalan sampah yang jadi bahan omongan hingga ke luar negeri.

Selain di Pantai Kuta, ribuan orang yang ikut dalam aksi bersih-bersih tersebut juga melakukan pembersihan di Pantai Kedonganan.

Dari dua pantai tersebut, terkumpul sepuluh ton sampah yang didominasi oleh sampah organik. Setelah dikumpulkan, sampah-sampah tersebut diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung untuk selanjutnya dibuang ke TPA Suwung.

Kepala Staf Kodam IX/Udayana Brigjen TNI Taufiq Hanafi memimpin pembersihan di Pantai Kedonganan, sementara pelaksanaan di Pantai Kuta dipimpin Irdam IX/Udayana Brigjen TNI Subagyo W.G.

Kegiatan yang melibatkan ribuan personel lintas instansi ini dilaksanakan sebagai upaya bersama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir Pulau Bali.

Kasdam IX/Udayana Taufiq Hanafi mengajak seluruh peserta untuk melaksanakan pembersihan sampah laut dengan penuh keikhlasan, semangat, serta tetap mengutamakan faktor keamanan.

Dia juga meminta agar momentum cuaca yang mendukung dimanfaatkan secara maksimal sehingga kegiatan dapat berjalan optimal dan efektif.