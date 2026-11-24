jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah melakukan komunikasi dengan CEO Morgan Stanley Capital International (MSCI) Henry A Fernandez terkait perbaikan pasar modal nasional.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani.

Rosan mengatakan pembenahan pasar modal Indonesia menjadi salah satu hal yang perlu dipercepat dan dibenahi.

"Kami selalu melakukan update kami juga langkah-langkah itu untuk pasar modal RI untuk menjadi lebih baik," ujar Rosan di Istana, Jakarta, Selasa (24/11).

Rosan menyebut pembenahan tersebut saat ini menjadi ranah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait perkembangan langkah-langkah perbaikan pasar modal.

"Karena ini juga sedang proses di OJK," katanya.

Rosan menjelaskan terdapat dua aspek utama yang menjadi perhatian dalam pembenahan pasar modal Indonesia, yakni keterbukaan informasi (disclosure) dan kepatuhan serta penegakan aturan (compliance and enforcement).

Pada aspek keterbukaan informasi, salah satu perhatiannya adalah konsentrasi kepemilikan saham (high concentrated shareholders).