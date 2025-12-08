Prabowo Telepon 2 Bupati di Aceh yang Wilayahnya Masih Terisolasi

jpnn.com, ACEH - Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk melakukan telepon video (video call) Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dan Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, di sela-sela rapat terbatas bersama para pemangku kepentingan.

Prabowo menelpon dua bupati tersebut, setelah mendapat laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, yang menyatakan dua kabupaten di Aceh yang masih terisolasi akibat bencana, yakni Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.

"Saya mau coba hubungi Bupati Aceh Tengah yang terisolir. Pak Haily Yoga, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Tagore sehat? Pak Tagore bisa dengar saya? Oh Tagore yang belum jelas ya? Bener Meriah?" tanya Prabowo dalam sambungan telepon itu, di sela-sela rapat terbatas di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh yang berlokasi di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12) malam.

Saat melakukan video call tersebut, terlihat Prabowo langsung terhubung dengan dua bupati, tetapi Bupati Bener Meriah Tagore masih belum jelas mendengar suara Prabowo.

Dalam sambungan telepon tersebut, Prabowo mengucapkan terima kasih atas pengabdian para bupati dalam menangani korban bencana.

Setelah mendengar kabar dari para bupati, Prabowo merasa bersyukur dan berjanji akan mengunjungi kedua kabupaten tersebut dalam kesempatan pertama setelah daerah itu dapat diakses.

"Terima kasih pengabdianmu, tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian, kesempatan pertama ya, terima kasih, terima kasih. Kalau bupati masih senyum, saya tenang, saya tenang," kata Prabowo.

Meski tidak terdengar jelas jawaban dari para bupati, Prabowo berjanji akan menemui para bupati di wilayah mereka.