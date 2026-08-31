Prabowo Terima Kartu Anggota NU Seumur Hidup di Penutupan Muktamar ke-35

jpnn.com, SURABAYA - Presiden RI Prabowo Subianto menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) Nahdlatul Ulama (NU) atau Kartanu dalam acara penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).

Kartanu tersebut diserahkan langsung oleh Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftahul Akhyar dan Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026-2031 KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

Dalam sambutannya setelah menerima kartu tersebut, Prabowo mengaku mendapatkan kehormatan karena memperoleh Kartanu yang tercatat sebagai anggota seumur hidup.

"Terima kasih. Ini kehormatan besar bagi saya, dan ini, di sini, ada luar biasa lagi, di sini, di bawahnya disebut 'anggota seumur hidup'. Ini luar biasa," kata Prabowo saat penutupan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Senin (31/8).

Pemberian Kartanu tersebut sekaligus memenuhi permintaan Prabowo yang disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 NU pada Kamis (27/8/2026). Saat itu, Prabowo sempat meminta kartu anggota NU kepada Ketua Umum PBNU periode sebelumnya KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

"Hanya Gus Yahya, aku dari dulu minta Kartu NU. Jadi masih hutang sama saya ya. Kalau bisa sebelum penutupan Muktamar ya. Kalau penutupan tanggal 31, kalau ada kartu anggota, aku datang lagi tanggal 31," ujar Prabowo saat pembukaan Muktamar ke-35 NU.

Prabowo kemudian benar-benar kembali ke Jombang untuk menghadiri penutupan Muktamar ke-35 NU sekaligus menerima Kartanu.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Ia mengucapkan selamat kepada kepengurusan PBNU yang baru, yakni KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU untuk masa khidmah 2026-2031.