Prabowo Terima Laporan MBG Sudah Capai 15 Juta Penerima

Prabowo Terima Laporan MBG Sudah Capai 15 Juta Penerima

Prabowo Terima Laporan MBG Sudah Capai 15 Juta Penerima
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/8). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan

Hindayana untuk membahas perkembangan program prioritas nasional, termasuk progres Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” ujar Dadan di Istana Negara, pada Selasa (12/8).

SPPG tersebut disebut sudaj menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.

Kemitraan yang terlibat, yakni TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI (Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha di berbagai daerah.

Baca Juga:

Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.

"Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5 sampai Rp 2 miliar,”

