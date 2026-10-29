Prabowo Terima Menlu Singapura, Komisi I Ungkit Penegakan Hukum Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengungkap sejumlah kepentingan perlu diperjuangkan Indonesia ketika terjadi pertemuan bilateral dengan Singapura.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi langkah Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di kediaman Kepala Negara, Bogor, Rabu (28/10) kemarin.

"Kepentingan Indonesia harus ditempatkan secara jelas dalam setiap kerja sama dengan Singapura," kata dia kepada awak media, Kamis (29/10).

Misalnya, kata dia, dalam persoalan karhutla. Indonesia harus memastikan penegakan hukum berjalan sampai kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab.

Termasuk, lanjutnya, ketika ada keterkaitan kepemilikan perusahaan, pendanaan, atau transaksi keuangan lintas negara dari peristiwa karhutla.

"Kerja sama ini harus menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara, tetapi jangan sampai perbedaan yurisdiksi menjadi tempat berlindung bagi pelaku," ujar Sukamta.

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Selanjutnya, ujar dia, dalam bidang ekonomi. Indonesia harus memastikan hubungan investasi dengan Singapura diarahkan memperkuat industri nasional, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan kemampuan SDM di Tanah Air.

"Kita tentu menyambut investasi, tetapi manfaatnya harus makin besar bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia," ujar legislator fraksi PKS itu.