Prabowo Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident untuk Republik Indonesia.

Penerimaan surat kepercayaan itu digelar dalam upacara resmi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/6).

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra.

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Prosesi penyerahan surat kepercayaan diawali dengan penyambutan resmi para duta besar di Istana Merdeka.

Para duta besar secara bergantian memasuki ruang kredensial untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menerima langsung dokumen resmi yang menjadi tanda dimulainya tugas diplomatik para duta besar di Indonesia.

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Adapun, 9 duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo, yakni:

1. Manuel Estuardo Roldan Barillas, Duta Besar LBBP Designate Resident, Republik Guatemala untuk Republik Indonesia;