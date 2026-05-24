Prabowo Terpikir Mencopot Menko Zulkifli Hasan, Untung Ada yang Sayang

jpnn.com - KEBUMEN – Presiden Prabowo Subianto sempat terpikir untuk mengganti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Itu muncul saat Prabowo berada di Kebumen, Jawa Tengah, mengikuti Panen Raya Udang pada Sabtu (23/5).

Di tengah banyak petani udang Kebumen, Prabowo pengin menyebutkan lokasi mereka saat itu.

“Terima kasih saya diundang ke sini, ke desa…,” Prabowo lalu menoleh ke Zulkifli Hasan untuk memastikan nama desa.

“Karang Duwur,” ujar Prabowo seusai mendapat bisikan Zulhas.

Eh, ternyata salah. Massa berteriak beramai-ramai menyebut nama desa yang benar.

Prabowo, Zulhas, dan pejabat di panggung kurang mendengar.

Presiden lalu memanggil warganya. “Sini sini.”