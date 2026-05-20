Prabowo: Tiap Malam Puluhan Ribu Kapal Merampok Kekayaan Laut di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut setiap malam puluhan ribu kapal asing masuk perairan Indonesia secara ilegal, lalu merampok kekayaan dari laut Tanah Air.

"Bumi dan air kita sangat luas. Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah," kata dia saat pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V pada 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Prabowo mengatakan tindakan kapal asing merampok kekayaan laut Indonesia tak bisa dibiarkan terus-menerus.

"Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri," ujar eks Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu.

Prabowo dalam sambutan menyebut Indonesia punya modal untuk mewujudkan cita-cita tentang kemandirian.

"Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita," katanya.

Baca Juga: Prabowo Minta Seluruh Menteri Tindak Tegas Pelaku Pungli di Birokrasi

Selain posisi geografis, kata Prabowo, Indonesia memiliki bonus demografi yang menopang konsumsi domestik dan pasar yang besar.

"Pasar kita bisa sebesar Eropa," katanya.