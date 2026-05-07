Prabowo Tiba di Filipina, Konvoi Menggunakan Mobil Maung Khas Indonesia

Presiden Prabowo dijemput menggunakan mobil Maung, di Cebu, Filipina, pada Kamis (7/5). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto tiba di The Mactan Cebu International Airport Authority (MCIAA) General Aviation (Gen-AV) Terminal, Cebu, Filipina, pada Kamis (7/5).

Kehadiran Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung pada 7 hingga 8 Mei 2026.

Setibanya di Cebu, Prabowo disambut oleh Penasihat Keamanan Nasional Republik Filipina Eduardo Oban.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan ketibaan Prabowo di Filipina menjadi perhatian tersendiri.

Untuk pertama kalinya dalam kunjungan luar negeri, Prabowo dijemput menggunakan Maung, kendaraan taktis ringan hasil pengembangan industri pertahanan nasional Indonesia.

“Selama berada di Filipina, Bapak Presiden akan menggunakan kendaraan yang dikenal sebagai kendaraan taktis ringan yang tangguh ini,” ucap Teddy dalam keterangan.

Menurut dia, kendaraan taktis tersebut dikenal tangguh dan telah digunakan dalam berbagai operasi serta kebutuhan nasional.

Penggunaan Maung dalam agenda internasional itu disebut menunjukkan kemajuan industri pertahanan dalam negeri yang terus berkembang.

