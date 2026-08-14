Prabowo Tiba di Gedung DPR, Disambut Ketua MPR dan DPD, Tetapi Tak Ada Puan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dengan menumpangi mobil berkelir putih berpelat RI1 tiba di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Prabowo datang ke kompleks parlemen untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR serta DPD.

Tampak, Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyambut Prabowo ketika hadir ke kompleks parlemen.

Namun, tidak ada Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut Prabowo saat tiba di kompleks parlemen.

Prabowo kemudian berjalan di karpet merah dengan didampingi Muzani serta Sultan menuju area ruangan Sidang Tahunan.

Prabowo kemudian disambut beberapa Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, hingga Saan Mustopa ketika berada di area lobi.

Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian memasuki area dalam ruangan acara dan tak lama kemudian datang Ketua DPR RI Puan Maharani di kompleks parlemen.

Puan yang mengenakan kebaya berkelir cokelat terlihat berjalan di karpet merah sendiri, lalu masuk ke ruang Sidang Tahunan.