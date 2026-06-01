Prabowo: Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan Sama Kita

Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kemandirian bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Menurut dia, Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain karena pada akhirnya setiap bangsa akan mengutamakan kepentingannya sendiri.

Hal itu dia katakan saat pidato dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (1/6).

“Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita, kalau kita kesulitan, rakyat kita lapar, rakyat kita dalam kesulitan, tidak akan ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita,” ucap Prabowo.

Prabowo menyebutkan, kesadaran untuk menjadi negara mandiri harus menjadi landasan untuk menjalankan pembangunan nasional.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat sendiri.

Prabowo lalu mengutip pesan Presiden ke-1 RI Soekarno mengenai pentingnya semangat berdikari sebagai fondasi kedaulatan bangsa.

“Sebagaimana pendiri bangsa kita, proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan pada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri, itu adalah intisari dari negara yang berdaulat,” kata dia.

