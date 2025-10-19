menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Prabowo: Tidak Ada Rasa Kasihan Untuk Pejabat Nakal

Prabowo: Tidak Ada Rasa Kasihan Untuk Pejabat Nakal

Prabowo: Tidak Ada Rasa Kasihan Untuk Pejabat Nakal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Prabowo Subianto. Foto: Dicky Bisinglasi/AFP

jpnn.com, BANDUNG - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak perlu mengasihani pejabat yang tidak bisa bekerja, apalagi yang menyia-nyiakan amanah.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat menghadiri prosesi Sidang Senat Pengukuhan Mahasiswa Baru serta Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Trans Convention Bandung, pada Sabtu (18/10).

“Tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya enggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak dibenci,” ucap Prabowo.

Baca Juga:

Prabowo menyebutkan bahwa dirinya selalu memprioritaskan kepentingan rakyat.

Berapa pun anggaran yang dibutuhkan akan didukung penuh agar program-program yang digulirkan benar-benar berjalan maksimal.

Jika ada pihak yang coba bermain-main, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku tidak akan ragu untuk bertindak tegas.

Baca Juga:

“Kalau ada satu dua nakal, saya peringati masih nakal, masih gak mau dengar, tiga kali, apa boleh buat, reshuffle. Harus diganti,” kata dia.

Dia juga selalu mewanti-wanti jajarannya agar berhati-hati dalam mengelola anggaran untuk program-program kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak perlu mengasihani pejabat yang tidak bisa bekerja, apalagi yang menyia-nyiakan amanah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI