Prabowo Tidak Malu Ucapkan Terima Kasih kepada PDIP Meski Oposisi
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan HUT Ke-15 Partai NasDem, Rabu malam.
Prabowo menyampaikan terima kasih kepada NasDem dan partai koalisi atas dukungan terhadap pemerintahan, sekaligus kepada PDI Perjuangan yang berada di luar koalisi.
"Saya tidak malu-malu, terima kasih PDIP. Walaupun kalian bukan koalisi, tetapi kita sama-sama membela bangsa dan negara," kata Prabowo di NasDem Tower, Jakarta.
Prabowo juga menyatakan keberadaan oposisi tetap dibutuhkan dalam pemerintahan.
"Dan kita juga perlu, perlu ada oposisi," ujarnya.
Kepada NasDem, Prabowo menyampaikan terima kasih karena partai itu menjadi bagian dari koalisi.
Menurutnya, tanpa dukungan tersebut, pemerintah akan repot dalam menjalankan program selama dua tahun terakhir.
Prabowo mengatakan sejak menerima mandat rakyat, dia selalu mengajak semua pihak bersatu, termasuk yang tidak berada di kubunya pada Pilpres 2024.
Presiden Prabowo tidak malu-malu berterima kasih kepada PDIP walaupun bukan koalisi.
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