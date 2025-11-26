Prabowo Tinjau Ulang Bonus untuk Para Atlet Sea Games hingga Olimpiade
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tengah meninjau ulang skema bonus bagi atlet SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade.
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan penyusunannya akan dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan.
Hal itu diungkapkan Erick Thohir usai bertemu dan membahas dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, pada Selasa (25/11).
“Ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkeu, karena ini kan kita mesti bikin rencana besar daripada anggaran negara,” ucap Erick.
Selain membahas bonus, pemerintah fokus mengembangkan 21 cabang olahraga (cabor) untuk dua olimpiade imternasional, yakni Sea Games dan Asian Games.
Erick menyebutkan Prabowo bakal menerbitkan payung hukum terhadap arahan tersebut.
“Kami akan fokus di 21 cabang olahraga untuk menuju olimpiade, di mana Sea Games dan Asian Games sebagai bagian sasaran," kata dia.
Tak hanya itu, Prabowo meminta agar beasiswa untuk para atlet termasuk LPDP dialokasikan sebaik mungkin.
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan penyusunannya akan dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Apresiasi Kinerja TPK dan Penyuluh KB, Presiden Siapkan Bantuan Motor untuk Perkuat Layanan Keluarga
- Rehabilitasi Prabowo untuk Tiga Eks Direksi ASDP Dinilai Jawaban atas Suara Publik
- Prabowo Berikan Rehabilitasi untuk Ira Puspadewi dan 2 eks Pejabat ASDP
- Kakek 89 Tahun Dapat Becak Listrik dari Prabowo, Lansia Tetap Berdaya
- Ray Rangkuti Dorong Prabowo Sikat Mafia Migas, Dukung Peran Strategis Pertamina
- Prabowo Perintahkan Audit RS di Papua yang Tolak Ibu Hamil hingga Irene Sokoy dan Bayinya Meninggal