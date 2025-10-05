Prabowo: TNI Timbul dan Tenggelam Bersama Rakyat, Siap Mengorbankan Jiwa Raga
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan selalu bersama rakyat.
Hal itu diucapkan Prabowo saat berpidato dalam upacara perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (5/10).
“Kita paham dan kita mengerti bahwa tentara nasional Indonesia lahir dari rakyat Indonesia. TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. TNI berasal dari rakyat,” ucap Prabowo.
“TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia, TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat,” lanjutnya.
Menurut Prabowo, para prajurit TNI juga siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk Indonesia.
“TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” kata dia.
Eks Danjen Kopassus itu menyebutkan bahwa TNI menjadi benteng dan tulang punggung pertahanan negara Indonesia.
TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan selalu bersama rakyat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perintah Prabowo kepada Panglima dan Kastaf TNI, Jelas dan Tegas
- PDIP Puji Prabowo yang Sudah Bangun Postur Pertahanan TNI Secara Geopolitik
- Dikawal Pasukan Berkuda, Prabowo Hadiri Upacara HUT ke-80 TNI
- 5 Berita Terpopuler: Ratusan Honorer Calon PPPK Paruh Waktu Tak Jelas Nasibnya, Lumayan Banyak, Begini Penjelasannya
- Transjakarta Memodifikasi 10 Rute saat HUT TNI, Tarifnya pun Menarik
- Koalisi Masyarakat Sipil: Kembalikan Militer ke Barak, Akhiri Multifungsi dan Impunitas