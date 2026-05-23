Prabowo: Tunda Bangun Kantor-Kantor, Rakyat Butuh Pekerjaan
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya menunda pembangunan kantor-kantor atau bangunan yang tidak terlalu penting.
Menurut dia, saat ini dirinya memprioritaskan mengerjakan program yang produktif dan langsung berdampak terhadap masyarakat.
Hal itu dia katakan saat sambutan usai panen di tambak Budi daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Desa Tegalreno, Ladang, Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu (23/5).
“Maaf kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor, kantor, kantor, kantor itu itu ya perlu, tapi jangan ada kantor, enggak ada produktivitas,” ucap Prabowo.
Dia menilai kemegahan kantor tidak berarti apabila tidak menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.
Untuk itu, pemerintah ingin fokus pada program yang memberikan hasil dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kantor megah, produknya enggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus. Hasilnya banyak,” kata dia.
Prabowo menekankan kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah pekerjaan dan peningkatan penghasilan.
