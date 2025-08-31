Prabowo Tunda Keberangkatan ke Tiongkok, Pengamat: Gibran Belum Bisa Diandalkan
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto menunda perjalanan dinas ke Tiongkok, sudah tepat dalam menyikapi dinamika politik nasional.
"Saya kira langkah yang tepat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo," kata Ray saat dihubungi, Minggu (31/8).
Menurut dia, Prabowo bukan berniat negosiasi dagang ketika berangkat ke Tiongkok, sehingga keberangkatan Kepala Negara bisa ditunda demi menyelesaikan gejolak nasional.
"Sebab, kalau dilihat aksi-aksi hari ini, ini agak sulit diprediksi. Agak sulit ini sebetulnya apa dan mau ke mana begitu, ya," ujar Ray.
Toh, lanjutnya, Prabowo tidak bisa melepaskan tanggung jawab kepada Wapres RI Gibran Rakabuming Raka untuk menyelesaikan permasalahan nasional akhir Agustus 2025.
Masalah nasional menjadi tanggung jawab Gibran jika Prabowo memutuskan berangkat ke China.
Menurut Ray, Gibran tidak bakal bisa menyelesaikan masalah nasional seperti rentetan demonstrasi pada Agustus ini.
"Wapres kita ini belum terlatih untuk urusan-urusan begini," ungkap dia.
Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti menilai tepat langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menunda perjalanan dinas ke Tiongkok. Kenapa?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Minta Warga Tetap Percaya Kepada Pemerintah
- Pernyataan Prabowo Setelah Membahas Situasi Negara, Megawati hingga Surya Paloh Mendampingi
- Prabowo Minta Masyarakat untuk Lakukan Unjuk Rasa dengan Baik dan Damai
- Prabowo Perintahkan Polisi-TNI Tindak Tegas Perusak Fasilitas Umum dan Pelaku Penjarahan
- Prabowo Sebut DPR Bakal Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri
- Prabowo Undang Pemimpin Parpol ke Istana, Cak Imin Beri Info Begini