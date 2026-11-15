menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Prabowo Tunggu Bisikan dari Atas Untuk Cari Pengganti Gibran

Prabowo Tunggu Bisikan dari Atas Untuk Cari Pengganti Gibran

Prabowo Tunggu Bisikan dari Atas Untuk Cari Pengganti Gibran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto. Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden

jpnn.com - PALU - Presiden Prabowo Subianto akan memutuskan sosok wakil presiden yang baru setelah mendapat bisikan dari Yang di Atas.

Prabowo mengungkap hal itu saat memberi sambutan dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, di Palu, Sabtu (14/11).

"Dari sini (Palu) saya ke Manila. Bukan jalan-jalan. Dari Manila saya ke Tiongkok, Shenzhen," katanya seperti dipetik dari halaman YouTube Sekretariat Presiden.

Baca Juga:

"Dari situ saya kembali, harus mencari pengganti wakil presiden," imbuh Prabowo.

Hadirin yang hadir tertawa dan bertepuk tangan mendengar hal tersebut.

"Harus dapat bisikan dari Yang di Atas," tutur Prabowo.

Baca Juga:

"Dari Yang Mahakuasa," imbuhnya.

Saat ini kursi wapres masih kosong setelah Gibran Rakabuming memutuskan berhenti seusai diserang skandal ijazah. (yt/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Prabowo Subianto akan memutuskan sosok wakil presiden yang baru setelah dari Manila dan Shenzhen.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI