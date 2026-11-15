Prabowo Tunggu Bisikan dari Atas Untuk Cari Pengganti Gibran
jpnn.com - PALU - Presiden Prabowo Subianto akan memutuskan sosok wakil presiden yang baru setelah mendapat bisikan dari Yang di Atas.
Prabowo mengungkap hal itu saat memberi sambutan dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, di Palu, Sabtu (14/11).
"Dari sini (Palu) saya ke Manila. Bukan jalan-jalan. Dari Manila saya ke Tiongkok, Shenzhen," katanya seperti dipetik dari halaman YouTube Sekretariat Presiden.
"Dari situ saya kembali, harus mencari pengganti wakil presiden," imbuh Prabowo.
Hadirin yang hadir tertawa dan bertepuk tangan mendengar hal tersebut.
"Harus dapat bisikan dari Yang di Atas," tutur Prabowo.
"Dari Yang Mahakuasa," imbuhnya.
Saat ini kursi wapres masih kosong setelah Gibran Rakabuming memutuskan berhenti seusai diserang skandal ijazah. (yt/jpnn)
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Prabowo Subianto akan memutuskan sosok wakil presiden yang baru setelah dari Manila dan Shenzhen.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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